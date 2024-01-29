РФ обстріляла Сумщину: загинули троє людей, пошкоджено будинки й хлібзавод
Удень 29 січня російська окупаційна армія обстріляла Зноб-Новгородську громаду на Сумщині, внаслідок чого смертельні поранення дістали троє цивільних
Про це "Суспільному" повідомив голова громади Петро Гончаров.
"Двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти. По них росіяни випустили снаряд із міномета", - сказав він і уточнив, що один із поранених помер у швидкій дорогою до лікарні в Шостці.
"Ймовірно з "градів" обстріляли житловий будинок, де перебували чоловік і жінка, вони загинули на місці. Їхні тіла знайшли рятувальники, коли гасили пожежу", - додав Гончаров.
За його даними, у громаді пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки й будівля хлібзаводу.
"Два будинки повністю згоріли. На одному подвір'ї згорів сарай, у двоповерховому будинку повилітали всі вікна. У будівлі хлібзаводу також немає вікон", - розповів голова громади.
- Напередодні стало відомо, що від прямого влучання ворожого снаряду в будинок загинув останній мешканець села Степок на Сумщині.
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