РФ обстріляла Сумщину: загинули троє людей, пошкоджено будинки й хлібзавод

Про це "Суспільному" повідомив голова громади Петро Гончаров.

"Двох чоловіків поранило на вулиці, біля пошти. По них росіяни випустили снаряд із міномета", - сказав він і уточнив, що один із поранених помер у швидкій дорогою до лікарні в Шостці.

"Ймовірно з "градів" обстріляли житловий будинок, де перебували чоловік і жінка, вони загинули на місці. Їхні тіла знайшли рятувальники, коли гасили пожежу", - додав Гончаров.

За його даними, у громаді пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки й будівля хлібзаводу.

"Два будинки повністю згоріли. На одному подвір'ї згорів сарай, у двоповерховому будинку повилітали всі вікна. У будівлі хлібзаводу також немає вікон", - розповів голова громади.