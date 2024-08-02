РФ обстріляла тимчасово підконтрольну їй Волноваху: Лубінець заявив про провокацію
Російська окупаційна армія 2 серпня обстріляла тимчасово окуповану Волноваху Донецької області, внаслідок чого загинула людина, ще одна дістала поранення
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
"Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто, по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території!" - написав він.
Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях.
За даними омбудсмена, внаслідок обстрілу загинув 76-річний чоловік, також дістала поранення жінка.
"Міжнародна спільнота, зокрема організації — ООН та ОБСЄ, мають окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах. Нам потрібні конкретні кроки!" - наголосив Лубінець.
Нагадаємо, що Волноваха перебуває під контролем РФ із 11 березня 2022 року.
- 6 березня 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив Волноваху "Містом-Героєм".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.33Продаж 45.14
- Актуальне
- Важливе