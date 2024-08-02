РФ обстріляла тимчасово підконтрольну їй Волноваху: Лубінець заявив про провокацію

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

"Сьогодні росіяни обстріляли моє рідне місто Волноваха — населений пункт, який перебуває у тимчасовій окупації. Тобто, по суті, аби влаштувати провокацію, країна-агресор сама обстрілює підконтрольні їй території!" - написав він.

Влучання відбулося по чотирьох різних локаціях.

За даними омбудсмена, внаслідок обстрілу загинув 76-річний чоловік, також дістала поранення жінка.



"Міжнародна спільнота, зокрема організації — ООН та ОБСЄ, мають окремо зафіксувати ці порушення та сприяти покаранню винних у воєнних злочинах. Нам потрібні конкретні кроки!" - наголосив Лубінець.

Нагадаємо, що Волноваха перебуває під контролем РФ із 11 березня 2022 року.