РФ окупувала Лісівку південніше Селидового, - DeepState

Про це повідомляє DeepState.

Так, згідно з даними аналітиків, російський ворог окупував Лісівку, що знаходиться південніше Селидового на Донеччині.

Водночас окупанти мають просування та успіхи біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську, а також на околицях населеного пункту.