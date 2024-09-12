РФ окупувала Лісівку південніше Селидового, - DeepState
Протягом минулої доби російська окупаційна армія захопила селище Лісівка Донецької області. Крім цього, ворог просунувся біля 4 населених пунктів у регіоні
Про це повідомляє DeepState.
Так, згідно з даними аналітиків, російський ворог окупував Лісівку, що знаходиться південніше Селидового на Донеччині.
Водночас окупанти мають просування та успіхи біля Лисівки, Кліщіївки, Невельського, в Українську, а також на околицях населеного пункту.
- На російсько-українському фронті від початку доби 11 вересня відбулося 93 бойові зіткнення. Окупанти й далі активні на Покровському та Курахівському напрямках.
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