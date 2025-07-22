РФ планує витратити на переозброєння понад $1 трлн до 2036 року, - Буданов
Росія збирається витратити близько 1,1 трлн доларів на переозброєння до 2036 року. Це наймасштабніша програма озброєння РФ з часів розпаду Радянського Союзу
Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", - наголосив він.
За словами Буданова, у межах військової реформи у Росії уже створено два нові військові округи - московський і ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.
Так, Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили, а саме ПКВ Вагнера та "Африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу.
Буданов підкреслив, що також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.
"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - додав очільник ГУР.
- Раніше економіст Іван Ус заявив, що зупинка окремих галузей економіки Росії може призвести до масових протестів робітників, зокрема, проблеми вже спостерігаються у вугільнодобувній, машинобудівній і будівельних галузях.
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