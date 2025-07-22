РФ планує витратити на переозброєння понад $1 трлн до 2036 року, - Буданов

Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

"Відбувається тотальна мобілізація політики, економіки та суспільства РФ для готовності до майбутньої масштабної війни", - наголосив він.

За словами Буданова, у межах військової реформи у Росії уже створено два нові військові округи - московський і ленінградський, а також заплановано формування нових дивізій, з’єднань і військових частин.

Так, Росія прагне зруйнувати поточний безпековий і економічний порядок. Для цього Москва нарощує присутність в Африці, насамперед використовуючи для цього свої проксі- сили, а саме ПКВ Вагнера та "Африканський корпус", а також підтримує авторитарні режими й терористичні організації по всьому світу.

Буданов підкреслив, що також росіяни намагаються проводити гібридні інформаційні та кібероперації на території інших держав, через підконтрольні ЗМІ та лідерів думок втручаються у цивілізований демократичний процес.

"Москва має на меті нав’язати країнам власне бачення майбутнього устрою світу, де "великі" держави, передусім Російська Федерація, володіють усією повнотою влади, монополією на всі критичні ресурси і в закритому колі вирішують долю світу", - додав очільник ГУР.