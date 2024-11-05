РФ погодила візит турецького омбудсмена до місць, де утримують українських військовополонених, - Лубінець
Російська Федерація дозволила головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу відвідати місця, де утримують українських військовополонених. Наразі дата візиту невідома
Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Він розповів, що турецький омбудсмен відвідає місця, де перебувають військовополонені, і в РФ, і в Україні.
"Нарешті стало відомо, що РФ погодила візит головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки лишається невідомою", - поінформував Лубінець.
Водночас у повідомленні акцентовано, що росіяни не дотримуються Женевських конвенцій.
"Ми це бачимо по тому стану, в якому повертаються додому воїни після полону", - додав уповноважений ВР з прав людини.
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