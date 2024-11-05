РФ погодила візит турецького омбудсмена до місць, де утримують українських військовополонених, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Він розповів, що турецький омбудсмен відвідає місця, де перебувають військовополонені, і в РФ, і в Україні.

"Нарешті стало відомо, що РФ погодила візит головному омбудсмену Туреччини Шерефу Малкочу, який, як і в Україні, відвідає місця, де утримуються військовополонені. Дата його візиту поки лишається невідомою", - поінформував Лубінець.

Водночас у повідомленні акцентовано, що росіяни не дотримуються Женевських конвенцій.

"Ми це бачимо по тому стану, в якому повертаються додому воїни після полону", - додав уповноважений ВР з прав людини.