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РФ протягом 6 годин обстрілювала цивільну інфраструктуру на Сумщині: загинув чоловік

16 лютого, 2024 п'ятниця
18:54
Війна з Росією Сумщина, обстріл

У п'ятницю, 16 лютого, внаслідок обстрілу російські терористи вбили цивільного жителя Сумської області

Про це повідомляє офіційний фейсбук Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 16 лютого росіяни впродовж 6 годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Охтирського району з території РФ.

Внаслідок обстрілу загинув цивільний житель смт Велика Писарівка. За попередніми даними, йому було 37 років. Також пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 2 транспортні засоби.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані УСБУ в Сумській області", - додали у прокуратурі.

Сумщина, обстріл

Фото: Сумська обласна прокуратура

  • Начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко у середу, 14 лютого, спростував російський фейк про нібито наступ на північ України.
Теги:
Україна
Сумщина
Військові новини
ракетний удар
воєнні злочини Росії
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