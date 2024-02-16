РФ протягом 6 годин обстрілювала цивільну інфраструктуру на Сумщині: загинув чоловік
У п'ятницю, 16 лютого, внаслідок обстрілу російські терористи вбили цивільного жителя Сумської області
Про це повідомляє офіційний фейсбук Сумської обласної прокуратури.
За даними слідства, 16 лютого росіяни впродовж 6 годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Охтирського району з території РФ.
Внаслідок обстрілу загинув цивільний житель смт Велика Писарівка. За попередніми даними, йому було 37 років. Також пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 2 транспортні засоби.
"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані УСБУ в Сумській області", - додали у прокуратурі.
Фото: Сумська обласна прокуратура
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