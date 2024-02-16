РФ протягом 6 годин обстрілювала цивільну інфраструктуру на Сумщині: загинув чоловік

Про це повідомляє офіційний фейсбук Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 16 лютого росіяни впродовж 6 годин обстрілювали з артилерії цивільну інфраструктуру Великописарівської територіальної громади Охтирського району з території РФ.

Внаслідок обстрілу загинув цивільний житель смт Велика Писарівка. За попередніми даними, йому було 37 років. Також пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків та 2 транспортні засоби.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. Матеріали кримінального провадження надалі будуть передані УСБУ в Сумській області", - додали у прокуратурі.

Фото: Сумська обласна прокуратура