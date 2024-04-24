РФ щодня завдає по Харківщині до 13 ударів керованими авіабомбами, - Нацполіція
Російські окупанти по Харківській області щодня випускають 10-13 керованих авіабомб
Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко в "Суспільне. Студія".
Він зауважив, що кожного дня правоохоронці Харківщини фіксують від 10 до 13 ударів російських військ керованими авіабомбами.
За словами Тимошка, РФ протягом 23 квітня вдарила по області 11 авіабомбами, 2 з яких ворог випустив по Харкову.
Також начальник поліції Харківщини додав, що російські удари були зафіксовані не лише в Салтівському районі, а й по лісосмузі майже в центрі міста.
- У ніч на 24 квітня окупаційні війська РФ атакували Харків ракетами. Влучили в житловий комплекс у Шевченківському районі, внаслідок чого є поранені. Також росіяни атакували Золочеве Богодухівського району.
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