РФ щодня завдає по Харківщині до 13 ударів керованими авіабомбами, - Нацполіція

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко в "Суспільне. Студія".

Він зауважив, що кожного дня правоохоронці Харківщини фіксують від 10 до 13 ударів російських військ керованими авіабомбами.

За словами Тимошка, РФ протягом 23 квітня вдарила по області 11 авіабомбами, 2 з яких ворог випустив по Харкову.

Також начальник поліції Харківщини додав, що російські удари були зафіксовані не лише в Салтівському районі, а й по лісосмузі майже в центрі міста.