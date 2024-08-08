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Оновлено

РФ скинула авіабомбу на Селидове: 2 людини загинуло, 11 поранених

Ольга Бабишена
8 серпня, 2024 четвер
23:14
Війна з Росією атака РФ, Селидове

Російська окупаційна армія у четвер, 8 серпня, скинула авіабомбу на Селидове Донецької області, внаслідок чого дві людини загинуло, 11 зазнали поранень

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

Спершу було відомо, що внаслідок скиду планерної авіабомби загинуло дві людини, ще семеро зазнали поранень. Також було пошкоджено дві багатоповерхівки та адмінбудівлю. 

Невдовзі очільник ОВА повідомив про збільшення кількості постраждалих до 11. Серед поранених - дитина 2019 року народження. 

"Пошкоджено 20 багатоповерхівок, 6 адмінбудівель та 3 підприємства. На місці працюють всі відповідальні служби", - додав Філашкін. 

В Офісі генпрокурора уточнили, що росіяни атакували Селидове, ймовірно, застосувавши "ФАБ-500". Серед постраждалих п’ятеро жінок та п’ятеро чоловіків, а також 4-річна дитина. 

"Постраждалих з мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями ушпиталено. Їм надається кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні. 

Наразі  розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Того ж дня унаслідок обстрілу Костянтинівки, що в Донецькій області, загинули дві людини. 
Теги:
російська армія
Донеччина
окупанти
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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