РФ скинула авіабомбу й обстріляли зі "Смерча" село на Донеччині: серед загиблих є дитина

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 3 червня об 11:20 російська армія завдала удару по селу Михайлівка Новогродівської територіальної громади. Внаслідок атаки, ймовірно, із застосуванням авіабомби "УМПБ Д-30СН" загинула жінка.

О 12:40 окупанти знову обстріляли населений пункт. Попередньо, цього разу вони використали РСЗВ "Смерч". Влучання засобу ураження відбулось по території приватного сектору. Від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір поранено.

У селі пошкоджено декілька домоволодінь.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.