РФ скинула авіабомбу й обстріляли зі "Смерча" село на Донеччині: серед загиблих є дитина
Внаслідок атаки ворога на село Михайлівка, що на Донеччині, загинуло двоє людей, серед яких 12-річна дитина, ще одну жінку поранено
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, 3 червня об 11:20 російська армія завдала удару по селу Михайлівка Новогродівської територіальної громади. Внаслідок атаки, ймовірно, із застосуванням авіабомби "УМПБ Д-30СН" загинула жінка.
О 12:40 окупанти знову обстріляли населений пункт. Попередньо, цього разу вони використали РСЗВ "Смерч". Влучання засобу ураження відбулось по території приватного сектору. Від отриманих травм, несумісних з життям, помер 12-річний хлопець, а його матір поранено.
У селі пошкоджено декілька домоволодінь.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
- У ніч проти понеділка, 3 червня, російські війська завдали низки ракетних ударів по Харківській області. У результаті обстрілу баз відпочинку загинув чоловік, ще двоє людей зазнали поранень.
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