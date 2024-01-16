РФ спроможна щомісяця постачати на фронт до 75 танків, - майор запасу НГУ Гетьман
Майор запасу НГУ Олексій Гетьман повідомив, що росіяни можуть щомісяця постачати на всю лінію фронту 70-75 танків
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Суттєво прорватися на окремих ділянках фронту росіяни сьогодні не можуть. Утім, потужно тиснути вони все ж спроможні. До прикладу, під Бахмутом росіяни зосередили понад 80 тис. особового складу й продовжують посилювати угруповання. На інших ділянках фронту вони теж накопичують живу силу. Однак техніку вони бережуть краще й намагаються не зосереджувати в одному місці великої кількості техніки. До того ж, тих самих танків вони можуть постачати лише 75 одиниць на місяць", - розповів Гетьман.
За словами Гетьмана, росіяни з усіх сил намагаються показати якісь переможні результати до виборів президента в березні.
"Всі ці заяви про масовані наступальні дії не мають під собою військового підґрунтя. Це більше політичні заяви. Адже всі ми знаємо, що в березні в Росії пройдуть президентські вибори. Тому їм потрібен хоч якийсь переможний результат показати до цих виборів. Або ж, якщо не вдасться щось захопити, то хоча б вигадати якусь перемогу для російського населення", - додав він.
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