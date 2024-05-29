РФ стягнула на окуповану Запорізьку АЕС чеченських бойовиків
РФ стягнула на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію чеченських бойовиків. В одному з приміщень вони облаштували тир
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Росіяни використовують захоплену атомну станцію як військову базу для своїх бойовиків. На Запорізькій атомній станції в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що присутність бойовиків та військової техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді вони потрібні для патрулювання міста й застосування репресій проти українців.
Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області.
На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно.
- Раніше Рада керуючих МАГАТЕ більшістю голосів підтримала проєкт резолюції щодо ядерної безпеки, захищеності та гарантій в Україні. Вона вимагає повернення Запорізької АЕС під контроль Києва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе