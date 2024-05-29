РФ стягнула на окуповану Запорізьку АЕС чеченських бойовиків

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Росіяни використовують захоплену атомну станцію як військову базу для своїх бойовиків. На Запорізькій атомній станції в Енергодарі перебувають чеченські підрозділи росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що присутність бойовиків та військової техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді вони потрібні для патрулювання міста й застосування репресій проти українців.

Нагадаємо, що росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно.