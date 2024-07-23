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Головна Війна з Росією "РФ теж має стратегічні вразливості": у Defense Express пояснили обрання порома "Крим-Кавказ" як цілі для удару
Ексклюзив

"РФ теж має стратегічні вразливості": у Defense Express пояснили обрання порома "Крим-Кавказ" як цілі для удару

Оксана Ліховід
23 липня, 2024 вiвторок
17:57
Війна з Росією Ракетний комплекс Нептун

Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що росіяни добряче прорахувалися, вважаючи, що ушкодили українську ракетну програму

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми вже сприймаємо як належно, що можливо не дрони, а власне далекобійне ракетне озброєння б'є по території РФ. Чому говорю про далекобійні ракети? Тому що окупаційна адміністрація РФ заявляє, що уражено машинне відділення великого порома довжиною корпусу понад 100 метрів, яке може перевозити залізничні вагони. Машинне відділення на такому судні - це занадто великий сегмент, щоб його можна було підбити навіть кількома безпілотниками. Виглядає так, що туди прилетіла ракета", - припустив Киричевський.

Військовий експерт пояснив, чому саме була обрана для ураження поромна переправа "Крим-Кавказ".

"Допоки росіяни не ввели в дію Кримський міст, то саме на поромній переправі лежала повна мілітаризація Кримського півострова. Наразі росіяни військову логістику та логістику перевезення вибухонебезпечних матеріалів переклали на ці пороми", - зауважив Киричевський.

За словами військового експерта, у росіян теж можуть бути стратегічні вразливості.

"Коли у грудні 2023 року росіяни били ракетами по нашому військово-промисловому комплексу, то сподівалися, що зробили все, щоб подібних ударів по їхніх об'єктах не було, але вони прорахувалися. Думаю, що незабаром Генштаб офіційно підтвердить, наскільки добряче росіяни прорахувалися, думаючи, що ушкодили нам ракетну програму. Нехай помиляються й далі", - наголосив Киричевський.

  • У Росії заявили про начебто атаку українських безпілотників вранці 23 липня на порт Кавказ у Краснодарському краї.


 

Теги:
Новини
Крим
ЗСУ
окуповані території
безпілотник
Військові новини
Кримський міст
Чорноморський флот Росії
втрати окупантів
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