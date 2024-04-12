РФ ударами по цивільній інфраструктурі прагне примусити Україну піти на "мирні" угоди, - військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов розповів про військово-політичний тиск РФ на Україну
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Інтенсивність ракетних ударів з боку РФ, по енергетичній та житловій інфраструктурі, буде збільшуватися. В російській військовій доктрині чітко зазначено: "превентивний характер нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі, з метою примусу до капітуляції". Не випадково після нанесення ракетних ударів по українських житлових районах, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Російська Федерація готова до "мирного" діалогу, але на російських умовах. Це все дає підстави говорити про те, що останні ракетні обстріли по нашій території, мали на меті військово-політичний тиск на Україну, щоб примусити підписати так звані мирні угоди", - розповів Снєгирьов.
Військовий експерт прокоментував реакцію світової спільноти на тиск зі сторони РФ на Україну.
"Зауважимо, паралельно з цим з'являється "мирний план" президента Туреччини Ердогана. Там чітко зазначено, що Росія залишає за собою окуповані території, тобто статус-кво, на момент підписання "мирних" угод. Йдеться про території окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей та окупований Крим. Це все стосується ракетних обстрілів", - додав він.
- 5 квітня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що речник Кремля Дмитро Пєсков, міністр закордонних справ Сергій Лавров та міністр оборони Сергій Шойгу все частіше почали говорити про мирні переговори з Україною для того, щоб змусити Захід піти на поступки
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