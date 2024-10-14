РФ ударила дроном по автівці на Херсонщині: загинули дві жінки, двоє поранених
Російський ворог удень 14 жовтня атакував FPV-дроном цивільний автомобіль поблизу села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок удару загинули дві людини, є постраждалі
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Херсонська обласна прокуратура.
Так, російські військові спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, в якому перебувало п’ятеро людей.
Унаслідок атаки загинули двоє жінок, 72 і 56 років. Поранення отримали 72-річний чоловік і 63-річна жінка. Натомість водій не постраждав.
- Російська окупаційна армія в ніч проти 14 жовтня завдала масованого удару по північній частині Херсона. Через це пошкоджено поштове відділення.
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