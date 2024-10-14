РФ ударила дроном по автівці на Херсонщині: загинули дві жінки, двоє поранених

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Херсонська обласна прокуратура.

Так, російські військові спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, в якому перебувало п’ятеро людей.

Унаслідок атаки загинули двоє жінок, 72 і 56 років. Поранення отримали 72-річний чоловік і 63-річна жінка. Натомість водій не постраждав.