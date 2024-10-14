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Головна Війна з Росією РФ ударила дроном по автівці на Херсонщині: загинули дві жінки, двоє поранених

РФ ударила дроном по автівці на Херсонщині: загинули дві жінки, двоє поранених

Катерина Єсікова
14 жовтня, 2024 понедiлок
14:56
Війна з Росією

Російський ворог удень 14 жовтня атакував FPV-дроном цивільний автомобіль поблизу села Гаврилівка Херсонської області. Внаслідок удару загинули дві людини, є постраждалі

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Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і Херсонська обласна прокуратура.

Так, російські військові спрямували FPV-дрон на цивільний автомобіль, в якому перебувало п’ятеро людей.

Унаслідок атаки загинули двоє жінок, 72 і 56 років. Поранення отримали 72-річний чоловік і 63-річна жінка. Натомість водій не постраждав.

  • Російська окупаційна армія в ніч проти 14 жовтня завдала масованого удару по північній частині Херсона. Через це пошкоджено поштове відділення.
Теги:
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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