РФ ударила КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини, пошкоджено житлові будинки
Рано вранці 26 липня російська армія обстріляла КАБами селище Купʼянськ-Вузловий на Харківщині, в результаті чого поранення дістали двоє чоловіків, а також пошкоджено житлові будинки
Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.
За даними слідства, 26 липня близько 5:35 ЗС РФ завдали авіаційні удари по селищу Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Поранення отримали двоє чоловіків 60 та 54 років.
Також пошкоджено житлові будинки.
За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома КАБ-250.
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Зазначається також, що ввечері 25 липня внаслідок ворожого обстрілу селища Кирилівка Чугуївського району поранено 47-річну жінку, а у селищі Волохівка Чугуївського району загинув 58-річний чоловік.
- Російська терористична армія у четвер, 25 липня, у Херсонській області атакувала автівку, яка везла гуманітарну допомогу, внаслідок чого постраждав водій. Згодом окупанти поранили подружжя.
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