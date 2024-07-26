РФ ударила КАБами по Купʼянську-Вузловому: поранені 2 людини, пошкоджено житлові будинки

Про це повідомляє Харківська облпрокуратура.

За даними слідства, 26 липня близько 5:35 ЗС РФ завдали авіаційні удари по селищу Куп'янськ-Вузловий Харківської області. Поранення отримали двоє чоловіків 60 та 54 років.

Також пошкоджено житлові будинки.

За попередніми даними, ворог вдарив по населеному пункту двома КАБ-250.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Зазначається також, що ввечері 25 липня внаслідок ворожого обстрілу селища Кирилівка Чугуївського району поранено 47-річну жінку, а у селищі Волохівка Чугуївського району загинув 58-річний чоловік.