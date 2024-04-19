РФ ударила по центру Білопілля на Сумщині: важко поранені три людини
Російська окупаційна армія вдень 19 квітня атакувала центр Білопілля Сумської області. Унаслідок цього важкі поранення отримали три людини
Про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко, передає "Суспільне".
Зазначається, що атака сталася близько 12:20 з самохідної артилерійської установки.
"Було чотири "прильоти" в центрі міста. Є поранені люди, молоді люди. Зараз за їхнє життя борються медики. Зараз відомо про три людини, невідомо, що там ще. Важкі, всі дуже важкі. Пошкоджені також магазини і будівлі", - розповів Зарко.
- У ніч на 19 квітня російські терористи атакували Україну "шахедами", також було оголошено ракетну небезпеку. Більше про обстріл читайте тут!
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