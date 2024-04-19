РФ ударила по центру Білопілля на Сумщині: важко поранені три людини

Про це повідомив голова Білопільської громади Юрій Зарко, передає "Суспільне".

Зазначається, що атака сталася близько 12:20 з самохідної артилерійської установки.

"Було чотири "прильоти" в центрі міста. Є поранені люди, молоді люди. Зараз за їхнє життя борються медики. Зараз відомо про три людини, невідомо, що там ще. Важкі, всі дуже важкі. Пошкоджені також магазини і будівлі", - розповів Зарко.