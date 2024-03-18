РФ ударила ракетами по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Фото: ДСНС Харківщини

Унаслідок удару зазнала пошкоджень будівля пожежної частини. У ній вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

Фото: ДСНС Харківщини

"На чергуванні в пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", – додали в ДСНС.

Фото: ДСНС Харківщини