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РФ ударила ракетами по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник

18 березня, 2024 понедiлок
06:43
Війна з Росією

У ніч проти понеділка, 18 березня, росіяни завдали ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

Фото: ДСНС Харківщини

 

Унаслідок удару зазнала пошкоджень будівля пожежної частини. У ній вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі. 

Фото: ДСНС Харківщини

 

"На чергуванні в пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", – додали в ДСНС.

Фото: ДСНС Харківщини

 
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Теги:
ДСНС
Харківщина
ракетний удар
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