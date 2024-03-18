РФ ударила ракетами по пожежній частині на Харківщині, постраждав рятувальник
У ніч проти понеділка, 18 березня, росіяни завдали ракетних ударів по прикордонному населеному пункту Харківської області
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
Фото: ДСНС Харківщини
Унаслідок удару зазнала пошкоджень будівля пожежної частини. У ній вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину. Крім того, пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.
Фото: ДСНС Харківщини
"На чергуванні в пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці", – додали в ДСНС.
Фото: ДСНС Харківщини
- У неділю, 17 березня, російська армія запустила по Україні "шахеди". Кілька груп БПЛА фіксували в різних областях. Загроза ударів тривала до середини ночі понеділка, 18 березня
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