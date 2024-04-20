РФ увечері 19 квітня обстріляла селище Антонівка на Херсонщині: загинула жінка
Російська окупаційна армія ввечері 19 квітня атакувала селище Антонівка Херсонської області. Унаслідок цього загинула місцева жителька
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що 19 квітня близько 20:00 російські військові вкотре обстріляли селище Антонівка.
Один зі снарядів поцілив по території приватного будинку. Внаслідок цього несумісні з життям травми дістала 80-річна жінка.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - додали в прокуратурі.
- У Запоріжжі та Одесі пролунали вибухи рано вранці 20 квітня під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ракетних ударів.
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