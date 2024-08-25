РФ увечері здійснила авіаудар по приватному сектору Сум: попередньо, є загиблі й поранені
Увечері 25 серпня російська окупаційна армія здійснила авіаційний удар по приватному сектору Сум. Унаслідок цього, за попередньою інформацією, є загиблі й постраждалі
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
"Сьогодні ввечері, 25 серпня, ворог здійснив авіаційний удар по приватному сектору Сумської громади", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, серед мирного населення є загиблі та поранені. Наразі на місці удару працюють всі необхідні служби - постраждалим надається медична допомога.
- Того ж дня армія РФ завдала авіаудару по Свеській громаді Шосткинського району. Є загиблі та поранені.
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