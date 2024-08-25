Авіаударом по селищу Свеса на півночі Сумщини росіяни вбили та поранили цивільних
У неділю, 25 серпня, російська окупаційна армія завдала авіаудару по Свеській громаді Шосткинського району. Є загиблі та поранені
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
За даними ОВА, було зафіксовано три вибухи.
Унаслідок авіаудару пошкоджено багатоквартирний будинок.
"На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є загиблі та поранені люди. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
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Вночі та зранку 25 серпня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. У Верхньосироватській громаді поранено 10 цивільних, з яких троє - діти.
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