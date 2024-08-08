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РФ вдарила артилерією по лікарні у Нікополі: загинув чоловік

Катерина Єсікова
8 серпня, 2024 четвер
13:07
Війна з Росією Нікополь. Наслідки удару

У четвер, 8 серпня, російська окупаційна армія атакувала з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Ворог вдарив по лікарні, внаслідок чого загинув чоловік

Зміст

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічна звістка з Нікополя. Росіяни поцілили артилерією по території лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики боролися за життя 50-річного чоловіка, проте його не вдалося врятувати. Через атаку пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередачі.

  • Вночі 8 серпня РФ обстріляла Нікопольщину - через ворожі атаки постраждав 12-річний підліток.
Теги:
Дніпропетровщина
Нікополь
ракетний удар
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