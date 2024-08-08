РФ вдарила артилерією по лікарні у Нікополі: загинув чоловік

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Трагічна звістка з Нікополя. Росіяни поцілили артилерією по території лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медики боролися за життя 50-річного чоловіка, проте його не вдалося врятувати. Через атаку пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередачі.