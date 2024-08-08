РФ вдарила артилерією по лікарні у Нікополі: загинув чоловік
У четвер, 8 серпня, російська окупаційна армія атакувала з артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Ворог вдарив по лікарні, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Трагічна звістка з Нікополя. Росіяни поцілили артилерією по території лікарні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що медики боролися за життя 50-річного чоловіка, проте його не вдалося врятувати. Через атаку пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередачі.
- Вночі 8 серпня РФ обстріляла Нікопольщину - через ворожі атаки постраждав 12-річний підліток.
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