РФ вдарила двома "Іскандерами" по навчальному центру Сухопутних військ

Про це повідомили Сухопутні війська Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, ракети влучили в укриття, розташоване на території навчального центра. Попри вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося.

Точна кількість загиблих і поранених наразі не відома. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

"З метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога", - зазначили в Сухопутних військах.