РФ вдарила по Дніпропетровщині дроном-камікадзе: двоє поранених, серед них дитина
Удень 17 січня російська окупаційна армія вдарила дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого постраждали дві людини
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Терористи поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Під удар потрапило авто, в якому перебували люди. Постраждали двоє хлопців", - написав він.
За його даними, 13-річна дитина перебуває у важкому стані, 19-річний юнак – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.
- Увечері 16 січня росіяни атакували Одесу "шахедами", внаслідок чого постраждали щонайменше 3 людини.
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