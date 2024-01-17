РФ вдарила по Дніпропетровщині дроном-камікадзе: двоє поранених, серед них дитина

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Терористи поцілили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Під удар потрапило авто, в якому перебували люди. Постраждали двоє хлопців", - написав він.

За його даними, 13-річна дитина перебуває у важкому стані, 19-річний юнак – у стані середньої тяжкості. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.