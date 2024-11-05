РФ вдарила поблизу житлової забудови в Харкові: є постраждалий

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо, удар по Шевченківському району, поряд із житловою забудовою. Вже маємо інформацію про одного постраждалого", - написав він.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що внаслідок російського удару пошкоджено житловий будинок. Наразі на місце влучання виїхали екстрені служби.

Терехов згодом поінформував, що пошкоджень зазнав пʼятиповерховий багатоквартирний будинок: на другому, третьому та четвертому поверхах вибито вікна, біля будинку пошкоджено авто. Він уточнив, що постраждала жінка.

За словами мера, росіяни, за попередньою інформацією, атакували Харків "шахедом".