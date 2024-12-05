РФ вдарила ракетою по Вознесенську на Миколаївщині: загинув чоловік
Російська окупаційна армія у четвер, 5 грудня, атакувала Вознесенськ Миколаївської області ракетою, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"На жаль, внаслідок вечірнього ракетного удару у Вознесенську загинув чоловік", - написав він.
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Миколаївської області о 16:28 та 16:33.
- Ввечері середи, 4 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди". Унаслідок ворожої атаки є пошкодження у Київській області.
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