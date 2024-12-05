РФ вдарила ракетою по Вознесенську на Миколаївщині: загинув чоловік

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На жаль, внаслідок вечірнього ракетного удару у Вознесенську загинув чоловік", - написав він.

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для Миколаївської області о 16:28 та 16:33.