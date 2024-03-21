РФ удень 21 березня атакувала Миколаїв: загинула людина
Російська окупаційна армія 21 березня атакувала балістичною ракетою Миколаїв. Унаслідок ворожого удару загинула жінка, ще шість людей постраждали
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - написав він.
Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що внаслідок російської атаки загинула жінка. Ще три жінки та чоловік постраждали. Тривають пошукові роботи.
Станом на 16:24 відомо про шістьох поранених. Як зазначив Кім, одній людині допомогу надано амбулаторно.
- Ворог у ніч на 21 березня здійснив масовану повітряну атаку на Україну. Ракети рухалися у напрямку західних областей, а відтак більшість з них повернули на Київ. У столиці та області працювала ППО.
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