РФ удень 21 березня атакувала Миколаїв: загинула людина

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Гучний вибух у місті. Балістика. Миколаївці, прошу без фото. Інформацію надамо згодом", - написав він.

Згодом очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім поінформував, що внаслідок російської атаки загинула жінка. Ще три жінки та чоловік постраждали. Тривають пошукові роботи.

Станом на 16:24 відомо про шістьох поранених. Як зазначив Кім, одній людині допомогу надано амбулаторно.