РФ вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, – розвідка

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що Росія, яка стикнулася з дефіцитом кадрів через мобілізацію, демографічний спад та обмеження на трудову міграцію з Центральної Азії, активно розширює вербувальні кампанії в Африці, Азії та Латинській Америці, шукаючи працівників для виробництва ударних безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.

"Молодим жінкам із бідних країн пропонують високу зарплату та перспективи кар’єри, але не повідомляють, що йдеться про роботу на виробництві ударних безпілотників, які застосовують проти України", - вказує розвідка.

У 2024 році у програмі "Старт" уже брали участь представниці з 44 країн, а план на 2025 рік — розширити охоплення до 77 країн.

Для вербування Росія використовує різні канали впливу, зокрема структури БРІКС. У Південно-Африканській Республіці навіть розпочали офіційне розслідування через підозри у торгівлі людьми. Місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС уклало угоду на пошук тисяч працівників для "Алабуги", а студентські організації поширювали оголошення про вакансії, залучаючи популярних блогерів для просування.

Інтерпол розпочав розслідування щодо "Алабуги старт" у Ботсвані, а в Аргентині подали позови проти колишніх телеведучих, які брали участь у рекламних кампаніях програми. Усе це свідчить про системний характер експлуатації, що маскується під освітні й кар’єрні можливості.