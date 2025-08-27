РФ вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів, – розвідка
Росіяни пропонують молодим жінкам із бідних країн високу зарплату та кар'єрне зростання, але не повідомляють, що йдеться про роботу на виробництві дронів
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що Росія, яка стикнулася з дефіцитом кадрів через мобілізацію, демографічний спад та обмеження на трудову міграцію з Центральної Азії, активно розширює вербувальні кампанії в Африці, Азії та Латинській Америці, шукаючи працівників для виробництва ударних безпілотників у спеціальній економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.
"Молодим жінкам із бідних країн пропонують високу зарплату та перспективи кар’єри, але не повідомляють, що йдеться про роботу на виробництві ударних безпілотників, які застосовують проти України", - вказує розвідка.
У 2024 році у програмі "Старт" уже брали участь представниці з 44 країн, а план на 2025 рік — розширити охоплення до 77 країн.
Для вербування Росія використовує різні канали впливу, зокрема структури БРІКС. У Південно-Африканській Республіці навіть розпочали офіційне розслідування через підозри у торгівлі людьми. Місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС уклало угоду на пошук тисяч працівників для "Алабуги", а студентські організації поширювали оголошення про вакансії, залучаючи популярних блогерів для просування.
Інтерпол розпочав розслідування щодо "Алабуги старт" у Ботсвані, а в Аргентині подали позови проти колишніх телеведучих, які брали участь у рекламних кампаніях програми. Усе це свідчить про системний характер експлуатації, що маскується під освітні й кар’єрні можливості.
- У червні ГУР повідомляло, що Росія щомісяця виготовляє до 195 ракет різних типів.
