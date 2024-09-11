РФ вночі атакувала Україну ракетами й БПЛА: сили ППО знищили 20 дронів
У ніч проти 11 вересня російська окупаційна армія атакувала Україну ракетами різного типу та безпілотниками. Українська ППО знищила 20 "шахедів"
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що всього ворог запустив по Україні 34 цілі, зокрема балістичну ракету "Іскандер-М", дві зенітні керовані ракети С-300, 6 протирадіолокаційні ракети Х-31П та 25 ударних БПЛА типу Shahed.
У результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БПЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України.
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
- Увечері 10 вересня російські окупанти запустили на територію України кілька груп ударних безпілотників.
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