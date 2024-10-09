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РФ вночі обстріляла Україну дронами і ракетами: силам ППО вдалося збити 21 "шахед"

Світлана Кравченко
9 жовтня, 2024 середа
08:17
Війна з Росією сили ППО

Уночі середи, 9 жовтня, російські окупанти запустили для удару по Україні ракети й ударні безпілотники. Оборонці неба знищили 21 ворожий дрон

Зміст

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що цієї ночі росіяни задали удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ, а також 22 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в окупованому Криму.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою військові збили 21 ворожий "шахед" в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії

  • Близько 2 ночі 9 жовтня російський ворог завдав артилерійського обстрілу по геріатричному центру на Херсонщині. Через це постраждали двоє медичних працівників.
Теги:
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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