РФ вночі обстріляла Україну дронами і ракетами: силам ППО вдалося збити 21 "шахед"

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

Зазначається, що цієї ночі росіяни задали удару по Полтавщині трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області РФ, а також 22 ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська та мису Чауда, що в окупованому Криму.

До відбиття нападу залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою військові збили 21 ворожий "шахед" в Одеській, Вінницькій та Київській областях. Ще один ударний безпілотник повернув у напрямку Росії