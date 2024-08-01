РФ вночі запустила по Україні балістику та "шахеди": у Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається. що ворог запустив балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області та тимчасово окупованому Криму, а також ударні безпілотники типу Shahed із мису Чауда та Курська.

"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми "шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.