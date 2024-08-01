РФ вночі запустила по Україні балістику та "шахеди": у Повітряних силах розповіли, скільки цілей збила ППО
Російська окупантська армія у ніч проти 1 серпня запустила по Україні балістичні ракети та ударні безпілотники. Сили ППО знищили усі сім "шахедів"
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається. що ворог запустив балістичні ракети "Іскандер-М" із Воронезької області та тимчасово окупованому Криму, а також ударні безпілотники типу Shahed із мису Чауда та Курська.
"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 7-ми "шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.
- У ніч проти 1 серпня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Унаслідок падіння уламків у Київській області постраждали дві людини.
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