Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні

РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні

Влад Дідусь
22 жовтня, 2025 середа
07:40
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Протягом вівторка, 21 жовтня, російські окупанти втратили в Україні 1050 військових загиблими та пораненими. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 133 250 (+1050) осіб;
  • танків – 11 280 (+2) од;
  • бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од;
  • артилерійських систем – 33 914 (+12) од;
  • РСЗВ – 1524 (+0) од;
  • засоби ППО – 1229 (+0) од;
  • літаків – 428 (+0) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
  • крилаті ракети – 3 864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни  – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96);
  • спеціальна техніка – 3981 (+1).

Дані уточнюються.

  • Від початку доби вівторка, 21 жовтня, на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. На Покровському напрямку зафіксували 53 бої.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Читайте також:
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Автор Оксана Ліховід
21 жовтня, 2025 вiвторок
Закріпилися на дні Дніпра: Братчук про прорив ворога на правий берег Херсонщини
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Автор Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.27
    Продаж 48.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
22 жовтня
08:38
Оновлено
електрика - розетки
У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла після атаки РФ
08:23
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами й ракетами: у Києві дві людини загинули, у Запоріжжі 13 поранених
08:01
Укуси комарів
В Ісландії вперше виявили комарів через глобальне потепління
08:00
OPINION
Навіщо Лавров розповідає очільнику Ефіопії про "зміну нацистського режиму в Україні"
06:35
Роберт Фіцо
"Кидають вила в можливу угоду": Фіцо каже, що саміту Трампа й Путіна в Будапешті "намагаються завадити"
06:04
КНДР, Північна Корея
КНДР випустила декілька балістичних ракет у напрямку Східного моря
00:45
Дональд Трамп
"Я не хочу марної зустрічі": Трамп заявив, що не ухвалив остаточного рішення щодо саміту з Путіним
00:07
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
"Барселона" розтрощила "Олімпіакос" Яремчука у Лізі чемпіонів. Результати й розклад матчів 3-го туру
2025, вiвторок
21 жовтня
23:39
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
Від початку доби на фронті зафіксували 151 бій, третина - на Покровському напрямку
23:19
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Наступний пленум КПК лише підтвердить формування культу особистості Сі Цзіньпіня, - дипломат Безсмертний
23:19
Вибух в Ірані
Сили оборони уразили Брянський хімзавод, - Генштаб
23:05
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Для Трампа і для Путіна Євросоюз - це проблема, - дипломат Безсмертний
22:53
художній музей Лувр
Паризька прокурорка озвучила приблизну вартість викрадених коштовностей з Лувру
22:29
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Британська розвідка: Росія суттєво збільшила кількість дронових атак по Україні
21:47
Фільми про Білий дім
Трамп розпочав реконструкцію Білого дому: з’явиться нова зала урочистостей
21:37
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп точно не буде ні нашим партнером, ні союзником, - політичний аналітик Горбач
21:36
Оновлено
Росія вдарила дронами по Новгород-Сіверському та Сумах: є загиблі й поранені
21:35
Огляд
Пограбування варте Арсена Люпена: як з Лувру вкрали скарби Наполеона, а колись так само зникла "Мона Ліза"
21:24
Ексклюзив
Олег Саакян
Путін робить все, щоб не зустрічатися з Трампом в Будапешті, - політолог Саакян
21:16
Дональд Трамп
"Ми припинили вісім війн, і дев'ята наближається", - Трамп
21:05
Огляд
прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі
"Залізна леді" Японії Санае Такаїчі: хто така перша прем’єр-міністерка Японії
20:41
Контракт 18-24 у Резерв+
Службу за контрактом "18-24" розширили на всі підрозділи Сил оборони
20:37
Ексклюзив
Військовий, який повертається з фронту, має зробити основні чекапи свого здоров'я, - лікар-кардіолог
20:29
Володимир Зеленський
Зеленський: що більше української далекобійності, то більша й російська готовність закінчити війну
20:25
Кароль Навроцький
Навроцький: польські війська не братимуть участь у війні в Україні
20:09
Європа Україна росія
Україна та Європа розробляють 12-пунктову угоду щодо завершення війни, - Bloomberg
20:03
OPINION
Стежка вузька, а капканів дедалі більшає
19:46
РЖД
У Росії підірвали залізницю за сполученням Псков - Санкт-Петербург, зупинено військову логістику, - ЗМІ
19:33
супутниковий знімок
Чехія подарує Україні супутник для спостереження за Землею
19:20
вибух, ракетна атака
СБУ знищила 2 літаки, які перехоплювали українські дрони
19:09
Дональд Трамп
Трамп пригрозив ХАМАС "швидким і жорстким кінцем" у разі порушення перемир'я
18:44
Трамп і Путін
Зустрічі Трампа і Путіна найближчим часом не буде, підготовку саміту у Будапешті зупинили, - ЗМІ
18:44
вогонь, полум'я, пожежа
В Угорщині спалахнула пожежа на заводі, який переробляє російську нафту
18:42
Ексклюзив
Великі шанси, що зустріч у Будапешті не відбудеться, - Рибачук
18:02
OPINION
Пропозиція Путіна віддати Донбас образлива навіть для Трампа
17:59
грузія
Росія відправила першу нафту на новий НПЗ "Кулеві" в Грузії
17:54
Ексклюзив
Пендзин
Навряд чи уряд та НБУ підуть на девальвацію гривні, - економіст Пендзин
17:46
фейкові новини, fake news
Держдума у відповідь на депортацію росіян з Латвії поширила фейки про "суїциди через нездачу іспитів", - ЦПД
17:39
Володимир Зеленський
Зеленський: Україна готує нові оборонні домовленості для посилення бойової авіації та власного ВПК
17:17
Аналітика
наземний роботизований комплекс "Рись PRO"
Як еволюціонують дрони  та бойові роботи: ТОП-5 проривних рішень української "оборонки" в жовтні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV