РФ втратила 2 танки, 12 артсистем та 1050 військових за добу війни в Україні
Протягом вівторка, 21 жовтня, російські окупанти втратили в Україні 1050 військових загиблими та пораненими. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 133 250 (+1050) осіб;
- танків – 11 280 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23 447 (+11) од;
- артилерійських систем – 33 914 (+12) од;
- РСЗВ – 1524 (+0) од;
- засоби ППО – 1229 (+0) од;
- літаків – 428 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 72 760 (+160);
- крилаті ракети – 3 864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 65 122 (+96);
- спеціальна техніка – 3981 (+1).
Дані уточнюються.
- Від початку доби вівторка, 21 жовтня, на фронті відбулося 151 бойове зіткнення. На Покровському напрямку зафіксували 53 бої.
- Біла Церква
