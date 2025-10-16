РФ втратила 2 танки, 42 артсистеми та 1080 військових за добу війни в Україні
Протягом середи, 15 жовтня, російські окупанти втратили в Україні 1080 військових загиблими та пораненими. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1127300 (+1080) осіб;
- танків – 11261 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23384 (+9) од;
- артилерійських систем – 33713 (+42) од;
- РСЗВ – 1520 (+0) од;
- засоби ППО – 1227 (+0) од;
- літаків – 427 (+0) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 70437 (+416);
- крилаті ракети – 3859 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64468 (+139);
- спеціальна техніка – 3977 (+0).
Дані уточнюються.
- З початку доби 15 жовтня на українсько-російському фронті зафіксували 154 бої, росіяни здійснили 42 штурми на Покровському напрямку.
