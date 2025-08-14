РФ завдала ракетного удару по Сумщині: серед поранених 7-річна дівчинка

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Так, РФ увечері 13 серпня завдала ракетного удару по громаді.

"Атака сталася вчора пізно ввечері в одному з сіл Середино-Будської громади. Унаслідок вибуху дитина отримала поранення, її госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, стан дівчинки стабільний, загрози життю немає", - написав він.

27-річний чоловік отримав легкі поранення, йому надали необхідну медичну допомогу, він продовжить лікування вдома.

Також унаслідок удару ворога пошкоджено будинки й автомобілі.

Також у Середино-Будській громаді через атаку FPV-дроном постраждав чоловік.

У Юнаківській громаді внаслідок удару FPV-дроном по цивільному авто постраждали четверо людей.

Усього, за даними Григорова, ворог за минулу добу здійснив 85 обстрілів по 47 населених пунктах у 13 громадах області.