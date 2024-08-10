РФ завезла на ТОТ України підручники зі своєю версією історії, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що Кабардино-Балкарія передасть Херсонській області 1200 нових підручників. Зокрема, серед них є такі теми, як історія Росії з 1914 по 1945 рік, "1945 рік – початок XXI століття" та "Всесвітня історія".

Крім цього, на захоплені території передадуть банери з окупаційною символікою для оформлення шкільних приміщень.

"Це є частиною зусиль окупаційної адміністрації з нав’язування своєї версії історії та культури в українських школах, що перебувають під тимчасовою окупацією. Таким чином росіяни продовжують свідому політику зміни ідентифікації українських дітей, що підпадає під визначення геноциду", - вважають у Спротиві.

Водночас окупанти намагаються вплинути на свідомість наймолодшого покоління, завозячи російські підручники та нав’язуючи свою версію історії. Вони прагнуть через освіту формувати у дітей спотворене уявлення про реальність і закріпити контроль над українським населенням через зміну свідомості майбутніх поколінь.