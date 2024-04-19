"РФ завжди надає перевагу переговорам, а не бійкам та війнам": фейки і маніпуляції за 19 квітня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 19 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 квітня росіяни запустили три великих обмани.
Фейк: Генпрокурор РФ Краснов заявив: "Український слід очевидний у справі про теракт у "Крокусі".
Дезінформація: Коментуючи можливість "мирних перемовин" з Україною, очільник МЗС РФ Лавров заявив: "Ми завжди надаємо перевагу переговорам, а не бійкам та війнам".
Маніпуляція: Проросійський TG-канал "Легитимный" написав: "Мирна конференція у Швейцарії приречена на провал – вона нічого не вирішить".
- Російський державний пропагандистський канал "Перший" показав сюжет про буцімто канадських найманців у лавах ЗСУ.
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