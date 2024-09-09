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РФ здійснила один з наймасованіших обстрілів прикордоння Чернігівщини цьогоріч: є постраждалі і руйнування

Світлана Кравченко
9 вересня, 2024 понедiлок
11:21
Війна з Росією Обстріл Чернігівщини 9 вересня

Протягом доби 8 вересня прикордонні території Чернігівської області зазнали одного з наймасованіших обстрілів за цей рік. Російські окупанти обстріляли регіон 160 снарядами

Зміст

Про це уранці 9 вересня повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"Крайня доба для чернігівського прикордоння була одною з найважчих з початку року. Ворог здійснив масовий обстріл - це 160 приходів по нашій землі", - заявив він.

Так, у селі Новгород-Сіверської громади пошкоджено житловий будинок та господарську споруду, у селі на Семенівщині – також житловий будинок та господарські споруди. Крім того, через обстріли у місті Семенівка було частково відсутнє електропостачання.

За даними ОВА, протягом тижня росіяни здійснили 105 обстрілів 26 населених пунктів. Ворог завдав 66 авіаційних ударів.

У прикордонних громадах постраждала цивільна інфраструктура - горіло житло, були пошкоджені нежитлові і господарські будівлі. До того ж у прикордонні поранень зазнали двоє цивільних.

Обстріл Чернігівщини 9 вересня

  • Увечері 8 вересня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники типу "шахед". У Київській області працювали сили ППО. У Харкові 2 влучання, спалахнула пожежа.
Теги:
російська армія
Чернігівщина
окупанти
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