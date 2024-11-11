РФ зранку 11 листопада запустила дрони: на Київщині спрацювала ППО
11 листопада зранку російські окупанти запустили ударні безпілотники з кількох напрямків
Про це повідомляють Повітряні Сили.
О 11:43 БПЛА зафіксували на Запоріжжі, він рухався у напрямку Дніпра.
О 12:10 групу дронів виявили на Сумщині. Вони тримали курс на Ромни. Згодом на Чернігівщину.
О 12:31 "шахеди" рухались:
- Група із Сумщини на Полтавщину.
- На півдні Полтавщини, курсом на Кременчук.
За 10 хвилин стало відомо про нову групу БПЛА з Курської області на Сумщину.
О 13:17 дрони із Сумщини рухались на південь Чернігівщини, а з Полтавщини - на північ Черкащини.
О 13:42 група БПЛА була на Сумщині курсом на Чернігівщину, натомість дрони на півдні Чернігівщини рухалися на Київщину.
14:08 дрон рухався курсом на Васильків (Київщина). Також фіксували нові групи "шахедів" із Сумщини на Чернігівщину.
О 14:28 військові попередили про БПЛА на Київ зі сходу.
Станом на 14:40 дрони рухались:
- З Київщини - на Житомирщину.
- У центрі Чернігівщини курсом на захід.
- БПЛА із Сумщини на Чернігівщину.
Робота ППО
Київська ОВА о 14:12 написала: "У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях".
О 14:34 в КМВА повідомили про загрозу БПЛА для столиці.
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