РФ зранку 11 листопада запустила дрони: на Київщині спрацювала ППО

Про це повідомляють Повітряні Сили.

О 11:43 БПЛА зафіксували на Запоріжжі, він рухався у напрямку Дніпра.

О 12:10 групу дронів виявили на Сумщині. Вони тримали курс на Ромни. Згодом на Чернігівщину.

О 12:31 "шахеди" рухались:

Група із Сумщини на Полтавщину.

На півдні Полтавщини, курсом на Кременчук.

За 10 хвилин стало відомо про нову групу БПЛА з Курської області на Сумщину.

О 13:17 дрони із Сумщини рухались на південь Чернігівщини, а з Полтавщини - на північ Черкащини.

О 13:42 група БПЛА була на Сумщині курсом на Чернігівщину, натомість дрони на півдні Чернігівщини рухалися на Київщину.

14:08 дрон рухався курсом на Васильків (Київщина). Також фіксували нові групи "шахедів" із Сумщини на Чернігівщину.

О 14:28 військові попередили про БПЛА на Київ зі сходу.

Станом на 14:40 дрони рухались:

З Київщини - на Житомирщину.

У центрі Чернігівщини курсом на захід.

БПЛА із Сумщини на Чернігівщину.

Робота ППО

Київська ОВА о 14:12 написала: "У повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях".

О 14:34 в КМВА повідомили про загрозу БПЛА для столиці.