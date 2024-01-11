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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією РФ зробила ставку на балістику, яку складно збити, цивільні мають зважати на небезпеку, - заступник керівника ЦПД

РФ зробила ставку на балістику, яку складно збити, цивільні мають зважати на небезпеку, - заступник керівника ЦПД

11 січня, 2024 четвер
08:57
Війна з Росією Ракета

Росіяни змінили тактику обстрілу України, роблячи ставку на балістичні ракети, які складно збивати. Військові закликали українців змінити своє ставлення до повітряних тривог

Про це заявили лейтенант ЗСУ, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко та офіцер управління 12-ї бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат", передає "Укрінформ".

"До цього готувалися, нам поставляли більше систем протиракетної оборони. Звісно, потрібно постачати ще більше, але наше суспільство ще живе в парадигмі того, що "Шахеди" збивають, крилаті ракети збивають, і під час тривог в місті дуже багато людей почуваються надто вальяжно", - сказав заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко.

Він також додав, що українцям необхідно змінити своє ставлення до повітряних тривог, виходячи з того, що ворог почав більше використовувати балістичних ракет для ударів по Україні.

Коваленко вважає, що метою росіян є "подавити системи ППО України для того, щоб в майбутньому закидати нас банально ракетами, а потім диктувати свої умови".

  • Увечері в середу, 10 січня, в Харкові пролунали вибухи біля готелю. Кількість постраждалих зросла до 13, серед них - журналісти турецького видання.
Україна
російська армія
ракетний удар
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