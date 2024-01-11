РФ зробила ставку на балістику, яку складно збити, цивільні мають зважати на небезпеку, - заступник керівника ЦПД

Про це заявили лейтенант ЗСУ, заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко та офіцер управління 12-ї бригади "Азов" НГУ Дмитро "Дипломат", передає "Укрінформ".

"До цього готувалися, нам поставляли більше систем протиракетної оборони. Звісно, потрібно постачати ще більше, але наше суспільство ще живе в парадигмі того, що "Шахеди" збивають, крилаті ракети збивають, і під час тривог в місті дуже багато людей почуваються надто вальяжно", - сказав заступник керівника ЦПД Андрій Коваленко.

Він також додав, що українцям необхідно змінити своє ставлення до повітряних тривог, виходячи з того, що ворог почав більше використовувати балістичних ракет для ударів по Україні.

Коваленко вважає, що метою росіян є "подавити системи ППО України для того, щоб в майбутньому закидати нас банально ракетами, а потім диктувати свої умови".