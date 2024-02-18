РФ звільнила з посади командувача Чорноморського флоту Соколова після ураження "Цезаря Кунікова", - розвідка Британії

Про це повідомляє британська воєнна розвідка.

15 лютого 2024 року російські провоєнні коментатори повідомили, що командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова звільнили з посади.

"Подібно до його попередника, Ігоря Осипова, це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Можливо, роль у його звільненні зіграв і стиль керівництва Соколова", - зазначає розвідка.

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Зазначається, що міноборони Росії офіційно не підтверджувало інформацію про звільнення Соколова, його ймовірно, змінив його тепер уже колишній заступник віцеадмірал Сергій Пінчук, виконуючи обов’язки командира до завершення внутрішнього розслідування затоплення десантного корабля типу "Ропуча" і "Цезар Куніков" 15 лютого 2024 року.