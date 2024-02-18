РФ звільнила з посади командувача Чорноморського флоту Соколова після ураження "Цезаря Кунікова", - розвідка Британії
Після підбиття російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у Росії, імовірно, звільнили з посади командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова
Про це повідомляє британська воєнна розвідка.
15 лютого 2024 року російські провоєнні коментатори повідомили, що командувача Чорноморським флотом адмірала Віктора Соколова звільнили з посади.
"Подібно до його попередника, Ігоря Осипова, це, швидше за все, є результатом успіху України в потопленні різних кораблів під його командуванням. Можливо, роль у його звільненні зіграв і стиль керівництва Соколова", - зазначає розвідка.
Читайте також: Удар по кораблю "Цезар Куніков" – чергове нагадування Путіну про крах його планів щодо ЧФ РФ, - Портников
Зазначається, що міноборони Росії офіційно не підтверджувало інформацію про звільнення Соколова, його ймовірно, змінив його тепер уже колишній заступник віцеадмірал Сергій Пінчук, виконуючи обов’язки командира до завершення внутрішнього розслідування затоплення десантного корабля типу "Ропуча" і "Цезар Куніков" 15 лютого 2024 року.
- Нагадаємо, що вранці середи, 14 лютого, у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
- Британська розвідка вважає, що знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" обмежить ресурси РФ у Чорному морі та вплине на логістику перевезень.
- Є висока ймовірність, що велика частина екіпажу підбитого російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" загинула. Скоріше за все, моряки опинилися просто у воді, тому що "швидкі" забирали їх з берега.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.8 Купівля 37.8Продаж 38.38
- EUR Купівля 40.71Продаж 41.53
- Актуальне
- Важливе