Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого військового заводу в Україні, - Рютте

Про це він повідомив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, передає "Європейська правда".

"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.

Водночас Рютте підкреслив, що для безпеки Європи й захисту України ключовим є розвиток оборонної промисловості. Також він акцентував, що для НАТО й Києва вкрай важливою є німецька промисловість.

За словами Рютте, Rheinmetall "серйозно наростив" випуск боєприпасів з 2022 року.