Rheinmetall незабаром завершить будівництво другого військового заводу в Україні, - Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що німецький оборонний концерн Rheinmetall незабаром добудує в Україні друге військове підприємство
Про це він повідомив на пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, передає "Європейська правда".
"Rheinmetall щойно відкрив перший завод в Україні. Скоро буде завершено будівництво другого підприємства", - заявив генсек Північноатлантичного альянсу.
Водночас Рютте підкреслив, що для безпеки Європи й захисту України ключовим є розвиток оборонної промисловості. Також він акцентував, що для НАТО й Києва вкрай важливою є німецька промисловість.
За словами Рютте, Rheinmetall "серйозно наростив" випуск боєприпасів з 2022 року.
- 30 жовтня військовий завод німецького концерну Rheinmetall заявив, що його потужності в Україні добре захищені.
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