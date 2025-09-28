Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса

На цю тему політик висловився під час спілкування з телеканалом Fox News у неділю, 28 вересня 2025 року.

"Це те, щодо чого президент прийме остаточне рішення. Те, що робитиме президент, відповідатиме інтересам США. Це головний принцип його зовнішньої та оборонної політики, і це буде той самий підхід, який ми застосуємо до питання про "томагавки", - запевнив Венс.

При цьому він відповів на запитання про те, як бути з тим, що він особисто раніше був проти передачі Україні подібного озброєння.

"Я хотів, щоб європейці активніше долучилися. Я хотів, щоб США припинили вливати гроші та зброю у віддалений конфлікт, коли європейці, при всій повазі, не брали на себе справедливу частку тягаря. Завдяки лідерству президента, європейці тепер купують зброю у США, а не ми її даємо", - наголосив Венс.