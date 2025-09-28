Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
Американський віцепрезидент Джей Ді Венс зробив заяву щодо імовірності постачання Силам оборони України ракет Tomahawk
На цю тему політик висловився під час спілкування з телеканалом Fox News у неділю, 28 вересня 2025 року.
"Це те, щодо чого президент прийме остаточне рішення. Те, що робитиме президент, відповідатиме інтересам США. Це головний принцип його зовнішньої та оборонної політики, і це буде той самий підхід, який ми застосуємо до питання про "томагавки", - запевнив Венс.
Читайте також: Аналітик Несходовський розповів, на якому етапі війни США може передати Україні "томагавки"
При цьому він відповів на запитання про те, як бути з тим, що він особисто раніше був проти передачі Україні подібного озброєння.
"Я хотів, щоб європейці активніше долучилися. Я хотів, щоб США припинили вливати гроші та зброю у віддалений конфлікт, коли європейці, при всій повазі, не брали на себе справедливу частку тягаря. Завдяки лідерству президента, європейці тепер купують зброю у США, а не ми її даємо", - наголосив Венс.
- За даними британської газети The Telegraph, на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський просив в американського колеги Дональда Трампа надати Україні ракети Tomahawk.
- Своєю чергою WSJ пише, що наступного тижня українські чиновники мають вирушити до Вашингтона для переговорів з міністром оборони Пітом Геґсетом щодо далекобійної зброї. Геґсет та його заступник з питань політики Елбрідж Колбі контролюють запити Києва щодо використання американської зброї проти російської території. З весни вони блокували використання Україною ракет ATACMS.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.21 Купівля 41.21Продаж 41.68
- EUR Купівля 48.22Продаж 48.91
- Актуальне
- Важливе