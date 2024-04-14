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Війна з Росією: хроніка
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Рівно десять років тому Турчинов підписав президентський указ про початок АТО на Донбасі

14 квітня, 2024 неділя
19:07
Війна з Росією Олександр Турчинов

Сьогодні, 14 квітня 2024 року, виповнюється 10 років з дня підписання тодішнім виконувачем обов'язків президента України Олександром Турчиновим указу №405/2014 щодо початку антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях

Указ за підписом Олександра Турчинова втілював прийняте напередодні, 13 квітня, рішення РНБО "Про невідкладні заходи з подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності", нагадує Інститут національної пам'яті.

"Цьому передувала анексія Криму та ескалація напруги на півдні та сході України, що супроводжувалася захопленням приміщень СБУ, міліції та адміністративних будівель, проголошення "народних республік". У деяких містах (як, наприклад, у Харкові) вдалося навести порядок силами українського спецназу. Однак в середині квітня почалося стрімке загострення ситуації: за підтримки російських спецслужб і "російських козачків" бойовики зайняли Донецьк, Луганськ, Горлівку, Краматорськ, Лисичанськ, Маріуполь; під їхнім контролем опинилася половина Донеччини і Луганщини. 12 квітня бойовики під командуванням полковника російських спецслужб Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) зайняли Слов’янськ і стало зрозуміло, що це війна і сил правоохоронних органів тут буде недостатньо", - описує тогочасне становище на південному сході країни УІНП.

Указ Турчинова про початок АТО

Фото: president.gov.ua

 

Фактично, засідання РНБО проводилося ввечері 12 квітня, тобто відразу після підтвердження інформації щодо взяття Гіркіним міста Слов'янськ.

А вже ранком 13 квітня відповідне рішення Ради нацбезпеки й оборони було оприлюднено і, як наслідок, 14 квітня з'явився указ Турчинова.

Вже наступного дня після підписання президентського указу, тобто 15 квітня 2014 року, спецназ "Альфа" Служби безпеки України вступив у бій з російськими диверсантами на околиці Слов'янська.

Згідно з вимогою Конституції, Турчинов очолював державу у зв'язку з самоусуненням Віктора Януковича від президентських обов'язків. Це було необхідним до проведення 25 травня позачергових виборів та вступу на посаду нового очільника країни.

При цьому Януковича згодом було заочно засудження до 13 років позбавлення волі за державну зраду, адже він ще на посаді президента просив російського диктатора Путіна ввести війська до України задля придушення Революції Гідності.

Повернути контроль над Слов'янськом українським силам вдалося 5 липня 2014 року.

 
Теги:
Олександр Турчинов
РНБО
СБУ
Президент України
Донбас
Луганщина
Донеччина
АТО
Слов'янськ
Військові новини
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