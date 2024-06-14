"Роблять півострів непридатним": ISW оцінив наслідки ударів по Криму для Росії

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Постійні українські удари по російських військових об'єктах в окупованому Криму, схоже, змушують російських військових перекидати до Криму додаткові засоби ППО для захисту існуючих баз і логістичної інфраструктури, а подальші українські удари по таких засобах ППО можуть зробити півострів непридатним для використання як плацдарм для російських військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нинішні зусилля України, спрямовані на те, щоб привернути увагу до російської "парасольки" протиповітряної оборони в Криму, зокрема, можуть призвести до того, що до Криму буде перекинуто більше засобів ППО, що зробить їх вразливими до подальших ударів.

Натомість західні партнери вже давно підтримують право України завдавати ударів по російських військових об’єктах в окупованому Криму, і українські сили, на думку аналітиків, могли б повторити свої успішні удари по військових об’єктах у Росії, якби Захід схвалив такі дії.