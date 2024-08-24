Росія 24 серпня завдала авіаудару по Сумах
У суботу, 24 серпня, російський агресор завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми
Про це повідомляє Сумська ОВА.
"Ворог здійснив авіаційно-ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру. На місці працюють всі необхідні служби. Попередньо, є поранені. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА Сергій Дрозденко о 21:50 заявив, що фахівці фіксують уламки збитої ракети.
- 24 серпня на Сумщині окупанти атакували безпілотником автомобіль цивільних, в результаті чого загинуло подружжя. Без батьків залишилися маленькі діти.
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