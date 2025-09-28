Росія атакує Україну "шахедами" вдень 28 вересня: рух дронів
Удень неділі, 28 вересня, російська окупаційна армія запустила по Україні ударні безпілотники
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Об 11:46 ворожі дрони зафіксували на півдні Миколаївщини, курс на північ.
О 12:07 БПЛА помітили на півночі Чернігівщини (Новгород-Сіверський район), курс південно-західний.
О 12:27 в ПС попередили про дрони на півночі Чернігівщини (Корюківський район), курс південно-західний.
О 12:45 ворожі БПЛА перетнули межу Чернігівського району. Дрони курс не змінювали.
О 13:08 дрони помітили на заході Чернігівщини, вони рухались курсом на Київщину (Броварський район).
О 13:58 ударний БПЛА рухався у напрямку Броварів.
О 14:25 ворожий безпілотник рухався в напрямку Запоріжжя.
Новина доповнюється...
- У ніч на неділю, 28 вересня, Росія протягом понад 12 годин завдавала по Україні масованих ударів дронами та ракетами. У зв'язку з цим український лідер Володимир Зеленський звернувся до міжнародної спільноти із закликом припинити імпорт російських нафтопродуктів.
- Біла Церква
