Росія атакує Україну "шахедами" з півдня у ніч на 9 жовтня: на Київщині працювала ППО

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.

О 23:49 група БПЛА з Херсонщини прямувала у напрямку Миколаївщини (Очаків), а звідти згодом на Одещину (Южне).

Також дрон зафіксували на Дніпропетровщині, курс північний.

Станом на 0:47 рух ворожих БПЛА був наступний:

Ударні БПЛА на Одещині в північно-західному напрямку.

Ворожий БПЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.

З Одещини дрон попрямував на Вінниччину, а також на Полтавщині курсом на Полтаву.

Ворожий дрон з Полтавщини полетів на Сумщину.

Декілька груп БПЛА зафіксували з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.

Станом на 2:49 дрони рухались так:

на Вінниччині курсом на північ.

з Вінниччини на Черкащину.

Декілька груп БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока, Чорноморськ).

О 3:14 ударний БПЛА з Черкащини полетів курсом на Київщину.

О 3:18 Київська ОВА поінформувала, що у повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях.

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