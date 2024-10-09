Росія атакує Україну "шахедами" з півдня у ніч на 9 жовтня: на Київщині працювала ППО
Російська армія у ніч на 9 жовтня запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗС України.
О 23:49 група БПЛА з Херсонщини прямувала у напрямку Миколаївщини (Очаків), а звідти згодом на Одещину (Южне).
Також дрон зафіксували на Дніпропетровщині, курс північний.
Станом на 0:47 рух ворожих БПЛА був наступний:
- Ударні БПЛА на Одещині в північно-західному напрямку.
- Ворожий БПЛА з Дніпропетровщини на Полтавщину.
З Одещини дрон попрямував на Вінниччину, а також на Полтавщині курсом на Полтаву.
Ворожий дрон з Полтавщини полетів на Сумщину.
Декілька груп БПЛА зафіксували з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини.
Станом на 2:49 дрони рухались так:
- на Вінниччині курсом на північ.
- з Вінниччини на Черкащину.
- Декілька груп БПЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока, Чорноморськ).
О 3:14 ударний БПЛА з Черкащини полетів курсом на Київщину.
О 3:18 Київська ОВА поінформувала, що у повітряному просторі зафіксовано БПЛА. Сили ППО працюють по цілях.
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