Росія без проблем може організувати новий наступ на будь-якій ділянці фронту, - офіцер ЗСУ Лапін
Офіцер ЗСУ Ігор Лапін вважає, що необмежений мобілізаційний ресурс дозволяє Росії без проблем підготуватись до нових наступів на будь-яких ділянках фронту
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Сьогодні на території України більше, ніж 500 тис. військ окупантів. В них зараз формуються додаткові резерви і наступ на Харківщину нам, як доказ цього. І це не останній резерв, який використовують росіяни. Мобілізаційний ресурс для Путіна після виборів взагалі не проблема. На якісь внутрішні проблеми в Росії також не слід сподіватися. В Путіна є система ФСБ, яка придушить будь-який бунт. Також не слід забувати, що в Росії є мільйонна армія строковиків, які через різні причини підписують контракти", - пояснив Лапін.
Офіцер вважає, що Росія може без проблем підготуватись до нового наступу на будь-якій ділянці фронту
"З грошима в Росії поки що також жодних проблем немає. Торгівля триває, а санкції працюють не досконало. Людей для війни в нього теж вистачить. Ми вже рахували, коли в Росії закінчаться ракети. Тому, якщо Путін має необмежений людський ресурс і має тотальну перевагу в артилерії та снарядах, попри наші успіхи, то він може без проблем організувати новий наступ на будь-якій ділянці фронту. Єдиною проблемою є організація та підготовка до такого наступу, щоб залишитись непоміченими", - додав він.
- 5 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку доби на фронті між двома арміями відбулося 64 бойові зіткнення. Росіяни збільшили активність на Покровському напрямку та у Харківській області
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.11 Купівля 40.11Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.57Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе