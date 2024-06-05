Росія без проблем може організувати новий наступ на будь-якій ділянці фронту, - офіцер ЗСУ Лапін

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Сьогодні на території України більше, ніж 500 тис. військ окупантів. В них зараз формуються додаткові резерви і наступ на Харківщину нам, як доказ цього. І це не останній резерв, який використовують росіяни. Мобілізаційний ресурс для Путіна після виборів взагалі не проблема. На якісь внутрішні проблеми в Росії також не слід сподіватися. В Путіна є система ФСБ, яка придушить будь-який бунт. Також не слід забувати, що в Росії є мільйонна армія строковиків, які через різні причини підписують контракти", - пояснив Лапін.

Офіцер вважає, що Росія може без проблем підготуватись до нового наступу на будь-якій ділянці фронту

"З грошима в Росії поки що також жодних проблем немає. Торгівля триває, а санкції працюють не досконало. Людей для війни в нього теж вистачить. Ми вже рахували, коли в Росії закінчаться ракети. Тому, якщо Путін має необмежений людський ресурс і має тотальну перевагу в артилерії та снарядах, попри наші успіхи, то він може без проблем організувати новий наступ на будь-якій ділянці фронту. Єдиною проблемою є організація та підготовка до такого наступу, щоб залишитись непоміченими", - додав він.