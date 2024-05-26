Росія має величезний дефіцит військовослужбовців: генерал Маломуж про повернення вагнерівців

Таку думку висловив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері телеканалу "Еспресо".

"Я хочу розвіяти міф про те, що сил і засобів у Росії безмежна кількість. Його дуже розповсюджують в Україні деякі воєнні начальники, також Інститут вивчення війни, засоби інформації у США, розвідка Британії. Сьогодні в Росії є близько 1 350 000 військовослужбовців. До півмільйона воює на території нашої держави. У нас також налічується приблизно 1 100 000 військових. Тобто це рівність, бо при проведенні операції по захисту треба менше сил. Зараз проводиться оцінка вогневих можливостей підрозділів, які можуть бути використані. Тому Росія має величезний дефіцит військовослужбовців", - зазначив він.

Російська армія втратила понад півмільйона своїх військових з початку повномасштабної війни в Україні. Тому тепер росіяни змушені залучати на фронт Африканський корпус, каже Маломуж.

"Російські військові непідготовлені. Вони не готові воювати, ненавчені, часто бувають безграмотні й використовуються як гарматне м'ясо. Офіційно уже півмільйона військових знищено, виведено з ладу. Навіть для такої армії як російська, це колосальний підрив обороноздатності країни. Адже, як правило, це військові, які пройшли підготовку, мали бойовий досвід, а тепер їх немає. Тому росіяни змушені брати кубинців, непальців, Африканський корпус тощо. Але що ж це за корпус? Вагнерівці готували в шести країнах Африки військові формування з місцевих африканців. Тому в даній ситуації це підготовлені вагнерівцями команди з місцевих, яких вони загітували сьогодні воювати в Україні. Але це зовсім інша ситуація. Вони виконували поліцейські або терористичні функції відносно своїх опонентів в Африці, а тут реальне поле бою з повномасштабними вогневими засобами з нашого боку, які нищать десятки, а то й сотні таких команд, які прибудуть в Україну. Вони дуже помилилися, що прийшли сюди. Це не Африка, а реальний бій, з величезними втратами для них. Думаю, перспектив немає, навіть при тих навичках, що їх навчили бійці Вагнера", - резюмував він.