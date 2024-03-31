Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express

Про це пише Defene Express.

Зазначається, що станом на листопад 2023 року, за оцінками української розвідки, росіяни мали накопичений запас в 165 КРМБ "калибр". Якщо ж враховувати відомі на той момент дані, то темп виробництва ракет міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

"Виходячи із цього, і також із факту, що за чотири місяці потому рашисти майже не використовувати "калібри" для обстрілів по Україні, то мова може йти про те, що запас КР цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до +120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць", - йдеться у повідомленні.