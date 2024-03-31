Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express
Після заяви очільника ГУР Кирила Буданова про накопичення Росією "калібрів" експерти Defene Express підрахували, що ворог може мати 245 до 285 "калібрів"
Про це пише Defene Express.
Зазначається, що станом на листопад 2023 року, за оцінками української розвідки, росіяни мали накопичений запас в 165 КРМБ "калибр". Якщо ж враховувати відомі на той момент дані, то темп виробництва ракет міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.
"Виходячи із цього, і також із факту, що за чотири місяці потому рашисти майже не використовувати "калібри" для обстрілів по Україні, то мова може йти про те, що запас КР цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до +120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць", - йдеться у повідомленні.
- Кирило Буданов заявив, що РФ використовувала крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", бо вони ефективніші. Проте за цей час росіяни накопичили "Калібри", які готові до застосування.
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