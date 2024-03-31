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Війна з Росією: хроніка
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Росія могла накопичити від 245 до 285 "калібрів", - Defense Express

31 березня, 2024 неділя
23:20
Війна з Росією Ракетоносій "калібрів"

Після заяви очільника ГУР Кирила Буданова про накопичення Росією "калібрів" експерти Defene Express підрахували, що ворог може мати 245 до 285 "калібрів"

Про це пише Defene Express.

Зазначається, що станом на листопад 2023 року, за оцінками української розвідки, росіяни мали накопичений запас в 165 КРМБ "калибр". Якщо ж враховувати відомі на той момент дані, то темп виробництва ракет міг коливатись від 20 до 35 одиниць на місяць.

"Виходячи із цього, і також із факту, що за чотири місяці потому рашисти майже не використовувати "калібри" для обстрілів по Україні, то мова може йти про те, що запас КР цього типу у ворога міг вирости в діапазоні від +80 одиниць до +120 одиниць, або ж до діапазону від 245 одиниць до 285 одиниць", - йдеться у повідомленні.

  • Кирило Буданов заявив, що РФ використовувала крилаті ракети Х-101 замість "Калібрів", бо вони ефективніші. Проте за цей час росіяни накопичили "Калібри", які готові до застосування.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ракетний удар
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