Росія намагається залякати українських студентів. Пояснення ЦПД
Російські пропагандисти поширюють фейковий наратив про масове закриття вищих навчальних закладів в Україні
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні. У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави", - пише ЦПД.
У Центрі пояснили, що насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться.
"Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів. Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів", - додали у ЦПД.
- 8 березня російська пропаганда також запустила фейк, нібито два полки НАТО вже прибули в Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.54
- EUR Купівля 41.3Продаж 42.1
- Актуальне
- Важливе