Росія намагається залякати українських студентів. Пояснення ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Для надання правдоподібності своїм фейкам ворог використовує заяви українських політиків щодо необхідності оптимізації системи вищої освіти в країні. У такий спосіб ворожі пропагандисти намагаються поширити серед української молоді панічні настрої та недовіру до Української держави", - пише ЦПД.

У Центрі пояснили, що насправді про жодне масове закриття вишів в Україні не йдеться.

"Обговорюється можливість об'єднання окремих навчальних закладів, що не передбачає ані відрахування студентів, ані звільнення викладачів. Так само не розглядається питання скасування відстрочки від призову для студентів", - додали у ЦПД.